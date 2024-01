Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 472,21 USD zu.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 472,21 USD. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 473,00 USD. Bei 472,98 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 370.563 Stück gehandelt.

Bei 500,89 USD markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,07 Prozent hinzugewinnen. Am 14.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 285,36 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 65,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 434,38 USD für die Netflix-Aktie aus.

Am 18.10.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.541,67 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.925,59 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Netflix am 23.01.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 16.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 12,15 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels leichter

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht

Analysten sehen für Netflix-Aktie Luft nach oben