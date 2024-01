Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 429,35 EUR nach.

Das Papier von Netflix befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 429,35 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 429,35 EUR. Bei 429,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 60 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 20.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 456,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 267,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,72 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 434,38 USD.

Am 18.10.2023 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,73 USD gegenüber 3,10 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent auf 8.541,67 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.925,59 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Netflix wird am 23.01.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 16.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 12,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

