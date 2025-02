Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

So bewegt sich Netflix

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,0 Prozent auf 998,66 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 1.006,06 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 980,47 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 331.386 Netflix-Aktien.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 1.006,06 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,74 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 542,04 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.012,14 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 21.01.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,15 USD je Aktie erzielt worden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Netflix-Bilanz für Q1 2025 wird am 22.04.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 24,77 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

