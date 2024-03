Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagvormittag im Aufwind

Netflix im Blick

Die Aktie von Netflix zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 573,40 EUR nach oben.

Um 09:19 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 573,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 574,70 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 570,30 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 861 Netflix-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (574,70 EUR) erklomm das Papier am 04.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 267,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 487,50 USD.

Netflix gewährte am 23.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,49 Prozent auf 8.832,83 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.852,05 USD erwirtschaftet worden.

Am 16.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2024 17,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

