Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 965,79 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:46 Uhr 0,8 Prozent auf 965,79 USD. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 961,15 USD. Mit einem Wert von 971,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 124.243 Netflix-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 1.064,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,22 Prozent. Bei einem Wert von 542,04 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 78,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.012,14 USD.

Am 21.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,15 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 10,19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,83 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.04.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,76 USD je Netflix-Aktie belaufen.

