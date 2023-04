Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Netflix 319,05 EUR

Die Netflix-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr bei 318,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 319,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 318,00 EUR. Bei 318,25 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 97 Stück gehandelt.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 360,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2022 bei 155,70 EUR. Abschläge von 104,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 310,14 USD für die Netflix-Aktie aus.

Am 19.01.2023 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 1,33 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.852,05 USD im Vergleich zu 7.709,32 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.04.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 16.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 11,43 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

