Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Freitagvormittag fester

04.08.23 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 395,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,2 Prozent auf 395,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 396,45 EUR. Bei 396,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 535 Netflix-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2023 bei 432,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2022 bei 216,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 45,30 Prozent sinken. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 454,29 USD angegeben. Netflix ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,29 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 3,20 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 8.187,30 USD gegenüber 7.970,14 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Netflix am 17.10.2023 vorlegen. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 11,84 USD im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie Warner-Aktie legt an der NASDAQ zu: Hollywood-Streik spart Warner 100 Millionen Dollar Juli 2023: Experten empfehlen Netflix-Aktie mehrheitlich zum Kauf Trotz Hollywood-Streik: Netflix sucht KI-Spezialisten

