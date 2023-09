Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix behauptet sich am Mittag

Netflix im Blick

Die Aktie von Netflix zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Bei der Netflix-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 439,99 USD.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Netflix-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 01:59 Uhr bei 439,99 USD. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 445,44 USD aus. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 435,93 USD ab. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 437,73 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 4.793.379 Stück.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 485,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 10,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (211,73 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 454,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 19.07.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,20 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.970,14 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.187,30 USD ausgewiesen.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2023 wird am 17.10.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,87 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

