Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Netflix-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 289,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 289,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 289,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 289,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 190 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 523,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 44,67 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,88 EUR ab. Abschläge von 85,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 292,00 USD.

Am 18.10.2022 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,19 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 7.925,59 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.483,47 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Netflix am 19.01.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 18.01.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,25 USD je Netflix-Aktie belaufen.

