Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 477,69 USD.

Um 12:00 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 477,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 8.869 Netflix-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 500,89 USD. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 4,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 285,36 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 40,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 434,38 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 18.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 8.541,67 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.925,59 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,77 Prozent gesteigert.

Am 23.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 16.01.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 12,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

