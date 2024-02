Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix stabilisiert sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Netflix-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 523,10 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:19 Uhr bei der Netflix-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 523,10 EUR. Die Netflix-Aktie legte bis auf 524,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 519,80 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 519,80 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 420 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 29.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 533,90 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 267,20 EUR fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 48,92 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 473,13 USD angegeben.

Netflix veröffentlichte am 23.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 8.832,83 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.852,05 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Netflix am 16.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,14 USD fest.

