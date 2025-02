Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix fällt am Nachmittag

Netflix im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 992,61 USD.

Das Papier von Netflix befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 992,61 USD ab. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 987,13 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 988,00 USD. Zuletzt wechselten 158.861 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 1.008,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 542,04 USD. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 83,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.012,14 USD je Netflix-Aktie aus.

Netflix gewährte am 21.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 2,15 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,83 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,19 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 24,77 USD je Netflix-Aktie.

