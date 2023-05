Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix steigt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Netflix 291,80 EUR

Das Papier von Netflix konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 322,95 USD. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 323,78 USD. Bei 323,62 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 631.959 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 379,38 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 14,87 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2022 bei 162,76 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 98,43 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 340,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 18.04.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 8.161,50 USD gegenüber 7.867,77 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Netflix am 17.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

