Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

So bewegt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 1.248,65 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 1.248,65 USD. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.249,03 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.239,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 92.612 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 1.249,03 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,03 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (588,43 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,87 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.184,17 USD je Netflix-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 17.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,76 USD gegenüber 5,40 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 10,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,62 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 16.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 25,54 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie fester: Start von 'Stranger Things'-Finale wurde bekanntgegeben

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein