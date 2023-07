Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Netflix zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 444,90 USD nach oben.

Bei 448,58 USD erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,83 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2022 Kursverluste bis auf 169,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 378,00 USD aus.

Netflix ließ sich am 18.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.161,50 USD – ein Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.867,77 USD erwirtschaftet hatte.

Am 19.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 17.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 11,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

