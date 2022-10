Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag mit Verlusten

Die Netflix-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 240,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 238,30 EUR. Bei 239,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 1.404 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. 61,13 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 155,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,00 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 261,75 USD.

Netflix veröffentlichte am 19.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,97 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 7.970,14 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.341,78 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,56 Prozent gesteigert.

Am 18.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 17.10.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 10,12 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

