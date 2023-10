Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Netflix zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Bei der Netflix-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 357,90 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die Netflix-Aktie um 09:20 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 357,90 EUR. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 359,40 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 356,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 356,95 EUR. Bisher wurden via Tradegate 490 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (432,35 EUR) erklomm das Papier am 19.07.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,80 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 218,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 454,29 USD aus.

Netflix ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,20 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 8.187,30 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.970,14 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 15.10.2024.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,86 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Erste Schätzungen: Netflix verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Netflix-Investition eingebracht

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie: Diese Projekte wurden von Google beerdigt