Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Netflix zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Netflix-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 416,90 EUR.

Bei der Netflix-Aktie ließ sich um 09:18 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 416,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 418,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 415,35 EUR. Mit einem Wert von 416,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 635 Netflix-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 443,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 6,38 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 257,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 440,00 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 18.10.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.541,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.925,59 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 18.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 12,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen