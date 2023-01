Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verteuert sich am Vormittag

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,3 Prozent auf 294,45 EUR. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 294,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 294,45 EUR. Zuletzt wechselten 2 Netflix-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 503,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.01.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 41,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,52 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 89,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 292,00 USD.

Am 18.10.2022 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,10 USD, nach 3,19 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 7.925,59 USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.483,47 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 19.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Netflix dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 18.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,25 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie steigt: Noch ein Rekord für 'Wednesday' - Schon 90 Millionen Haushalte sahen 'Glass Onion'

Erste Schätzungen: Netflix stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Deutsche Netflix-Produktionen in globalen Top 10 - Netflix-Aktie an NASDAQ in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com