Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag höher

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 321,23 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 322,47 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 317,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.140.131 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 396,50 USD erreichte der Titel am 30.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 18,98 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,76 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 97,37 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 310,14 USD für die Netflix-Aktie.

Am 19.01.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent auf 7.852,05 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.709,32 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Netflix wird am 18.04.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,38 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

