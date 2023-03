Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag mit stabiler Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Netflix-Aktie um 09:17 Uhr im Tradegate-Handel bei 296,55 EUR. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 297,55 EUR. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 295,55 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 297,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 140 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 360,95 EUR erreichte der Titel am 04.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 155,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 90,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 310,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 19.01.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.852,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.709,32 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 18.04.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,36 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netflix