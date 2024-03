Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Netflix am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Kurs der Netflix

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 595,58 USD.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 595,58 USD. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 593,56 USD. Bei 602,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 439.381 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2024 markierte das Papier bei 624,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 4,84 Prozent zulegen. Bei 285,36 USD fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,09 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 487,50 USD je Netflix-Aktie aus.

Netflix ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,49 Prozent auf 8.832,83 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.852,05 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,17 USD je Aktie belaufen.

