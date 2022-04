Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochmittag tiefer

Die Netflix-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,4 Prozent auf 344,75 EUR ab. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 344,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 349,45 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.472 Stück gehandelt.

Am 17.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 299,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 13,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 487,86 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 19.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,33 USD gegenüber 1,19 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 6,64 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 13,81 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Netflix am 19.04.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 18.07.2022 dürfte Netflix die Q2 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 14,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

