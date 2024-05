Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 584,30 USD.

Das Papier von Netflix legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 584,30 USD. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 584,80 USD an. Bei 581,82 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106.910 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 638,51 USD erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,28 Prozent. Bei 319,50 USD erreichte der Anteilsschein am 06.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 45,32 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 571,88 USD.

Am 18.04.2024 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,38 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 17.07.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2024 18,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

