Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 408,50 EUR.

Die Netflix-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 408,50 EUR. Bei 408,50 EUR erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 408,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.494 Netflix-Aktien.

Bei 413,60 EUR markierte der Titel am 05.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 1,25 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 169,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 402,29 USD an.

Netflix gewährte am 18.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,88 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.161,50 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.867,77 USD in den Büchern standen.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 19.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 11,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

