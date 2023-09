Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag mit Verlusten

Kurs der Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 447,15 USD abwärts.

Um 11:44 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 447,15 USD ab. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.075 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 485,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 211,73 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 454,29 USD für die Netflix-Aktie.

Netflix ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,20 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 8.187,30 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.970,14 USD in den Büchern gestanden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 17.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,87 USD je Netflix-Aktie.

