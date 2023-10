Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Netflix gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 352,05 EUR abwärts.

Um 09:20 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 352,05 EUR ab. Die Netflix-Aktie sank bis auf 351,80 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 353,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 750 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 432,35 EUR markierte der Titel am 19.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 218,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 37,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 454,29 USD aus.

Netflix gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,20 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 8.187,30 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.970,14 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,72 Prozent gesteigert.

Am 18.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 15.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 11,85 USD im Jahr 2023 aus.

