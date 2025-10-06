DAX24.449 +0,3%Est505.642 -0,2%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.893 +0,5%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1718 -0,1%Öl65,15 +1,2%Gold3.955 +1,7%
Blick auf Aktienkurs

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Montagnachmittag fester

06.10.25 16:10 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 1.158,82 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
984,00 EUR 2,90 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Netflix legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 1.158,82 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 1.162,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.160,37 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 110.830 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,71 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 677,88 USD erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,50 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 1.253,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 17.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 11,12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 9,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Netflix am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 20.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,28 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

