Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag kaum bewegt

Die Aktie von Netflix hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Netflix-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 432,62 USD.

Die Netflix-Aktie wies um 16:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 432,62 USD. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 434,98 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Netflix-Aktie sank bis auf 430,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 434,38 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 516.458 Netflix-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 485,00 USD. Gewinne von 12,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,11 USD. Dieser Wert wurde am 08.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,72 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 440,00 USD.

Am 18.10.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,10 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.541,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.925,59 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.01.2024 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 12,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

