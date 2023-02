Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagmittag billiger

Um 12:22 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 337,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 336,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 336,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 773 Netflix-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2022 auf bis zu 361,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 155,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 116,51 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 296,83 USD.

Am 19.01.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.852,05 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.709,32 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.04.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2025 17,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

