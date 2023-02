Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Die Netflix-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 338,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 338,90 EUR. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 336,10 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 336,10 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 28 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 14.02.2022 markierte das Papier bei 361,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 6,32 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 117,91 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 296,83 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 19.01.2023. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 1,33 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.709,32 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.852,05 USD ausgewiesen.

Die Netflix-Bilanz für Q1 2023 wird am 18.04.2023 erwartet.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,70 USD je Aktie.

