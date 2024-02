Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Mittwochmittag seitwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Netflix zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Netflix-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 555,96 USD.

Mit einem Wert von 555,96 USD bewegte sich die Netflix-Aktie um 11:59 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.388 Netflix-Aktien.

Am 27.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 579,64 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Bei 285,36 USD fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 473,13 USD je Netflix-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 23.01.2024. In Sachen EPS wurden 2,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 0,12 USD je Aktie eingenommen. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.832,83 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.852,05 USD erwirtschaftet worden waren.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 16.04.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,14 USD je Aktie belaufen.

