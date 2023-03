Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Das Papier von Netflix befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,3 Prozent auf 307,99 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 307,70 USD aus. Bei 312,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 964.057 Stück gehandelt.

Am 30.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 396,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,32 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2022 Kursverluste bis auf 162,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 89,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 310,14 USD.

Am 19.01.2023 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 1,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.709,32 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.852,05 USD ausgewiesen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 18.04.2023 vorlegen.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

