Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag mit Aufschlag

Um 09:22 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 292,10 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 293,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 292,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 92 Netflix-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 360,95 EUR erreichte der Titel am 04.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 19,07 Prozent wieder erreichen. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,70 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 87,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 310,14 USD.

Am 19.01.2023 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.852,05 USD – ein Plus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.709,32 USD erwirtschaftet hatte.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 18.04.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,38 USD je Netflix-Aktie.

