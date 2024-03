Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag fester

So entwickelt sich Netflix

Die Aktie von Netflix zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 600,49 USD.

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 600,49 USD. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 602,17 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 599,34 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 402.452 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2024 auf bis zu 624,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 3,83 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 285,36 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 52,48 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 487,50 USD an.

Netflix veröffentlichte am 23.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.832,83 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.852,05 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 17,17 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

