Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 903,45 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 903,45 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 891,79 USD. Bei 897,64 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 182.961 Stück gehandelt.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 1.064,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 17,83 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 542,04 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,00 Prozent.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.012,14 USD für die Netflix-Aktie.

Netflix gewährte am 21.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,36 USD gegenüber 2,15 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 10,19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,83 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 24,76 USD je Aktie belaufen.

