Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix büßt am Freitagnachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Netflix 309,80 EUR

-1,05% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 22:00 Uhr 0,9 Prozent auf 339,33 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 332,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 339,34 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 4.660.542 Stück.

Am 04.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 379,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.05.2022 (162,76 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 108,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 308,71 USD je Netflix-Aktie an.

Netflix veröffentlichte am 19.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.852,05 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.709,32 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Netflix wird am 18.04.2023 gerechnet. Netflix dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.04.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Erste Schätzungen: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SVB-Pleite, Absturz der Tech-Aktien, Massenentlassungen: Ist die Silicon Valley-Ära endgültig vorbei?

Hohe Stromrechnung? - Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com