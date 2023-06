Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Netflix 382,10 EUR

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,4 Prozent auf 408,69 USD zu. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 20.581 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 413,86 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 1,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.06.2022 bei 164,28 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,80 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 345,14 USD für die Netflix-Aktie aus.

Am 18.04.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.161,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.867,77 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,17 USD je Netflix-Aktie belaufen.

