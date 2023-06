Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Netflix 373,30 EUR

Um 09:20 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 375,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 375,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 372,50 EUR. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 171 Aktien.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 386,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,82 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,02 EUR. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 137,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 345,14 USD.

Am 18.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.161,50 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.867,77 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Netflix am 17.07.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 11,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

