Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 438,19 USD.

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 1,7 Prozent auf 438,19 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 436,70 USD aus. Bei 441,15 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 763.159 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 485,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 211,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 51,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 454,29 USD.

Netflix veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 3,20 USD je Aktie vermeldet. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.187,30 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.970,14 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 17.10.2023 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

