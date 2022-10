Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagmittag im Aufwind

Um 12:22 Uhr sprang die Netflix-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 244,45 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 245,00 EUR. Bei 243,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 733 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 60,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,82 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 261,75 USD.

Am 19.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 3,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 2,97 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.341,78 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.970,14 USD ausgewiesen.

Am 18.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 17.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 10,12 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Vom Buchhändler zum größten Online-Versandhaus der Welt - So lief der Aufstieg von Amazon

September 2022: Analysten sehen Potenzial bei Netflix-Aktie

Erste Schätzungen: Netflix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com