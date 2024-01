Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 477,94 USD.

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 477,94 USD. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 478,57 USD an. Bei 473,89 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 528.099 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 500,89 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,80 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 285,36 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 40,29 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 434,38 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 18.10.2023. Es stand ein EPS von 3,73 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,10 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.541,67 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.925,59 USD umgesetzt.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.01.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 16.01.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Stabiler Handel in New York: NASDAQ 100 pendelt mittags um Vortagesschluss

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels leichter

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht