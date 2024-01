Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verbilligt sich am Montagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 431,95 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:18 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 431,95 EUR. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 431,00 EUR ab. Bei 431,95 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 500 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 20.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 457,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 267,20 EUR. Abschläge von 38,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 434,38 USD angegeben.

Netflix veröffentlichte am 18.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,10 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.541,67 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.925,59 USD eingefahren.

Die Netflix-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.01.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 16.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

