Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochmittag kaum bewegt

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Netflix-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 336,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 337,85 EUR. Bei 335,30 EUR markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 337,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.852 Netflix-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (361,95 EUR) erklomm das Papier am 14.02.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,16 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 115,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 296,83 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 19.01.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.852,05 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.709,32 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.04.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,70 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

Analystin warnt: Anleger sollten die Finger von der Netflix-Aktie lassen

RTL-Aktie im Minus: RTL erleidet Rückschlag bei Fusionsplänen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: Netflix