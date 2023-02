Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag gefragt

Um 04:22 Uhr sprang die Netflix-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 341,40 EUR zu. Die Netflix-Aktie legte bis auf 341,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 337,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.342 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 14.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 361,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 119,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 296,83 USD für die Netflix-Aktie.

Netflix ließ sich am 19.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 1,33 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 7.852,05 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.709,32 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,85 Prozent gesteigert.

Am 18.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 17,70 USD je Aktie aus.

