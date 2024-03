Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Netflix am Nachmittag zu

Netflix im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 613,95 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 613,95 USD. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 614,42 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 608,27 USD. Bisher wurden heute 352.919 Netflix-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 624,41 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,70 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2023 auf bis zu 285,36 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,52 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 487,50 USD je Netflix-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 23.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.832,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.852,05 USD in den Büchern gestanden.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 16.04.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 17,17 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Netflix von vor 5 Jahren abgeworfen

RTL und ProSiebenSat.1 wollen gemeinsam Werbekunden akquirieren - Aktien uneinheitlich