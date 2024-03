Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Freitagvormittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 556,10 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:20 Uhr 0,2 Prozent auf 556,10 EUR. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 555,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 556,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 269 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 575,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,47 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 267,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 51,95 Prozent wieder erreichen.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 487,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 23.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.832,83 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.852,05 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 16.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,17 USD je Aktie belaufen.

