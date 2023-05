Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Netflix 299,65 EUR

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 329,89 USD zu. Die Netflix-Aktie legte bis auf 330,91 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 322,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 1.057.369 Stück.

Am 04.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 379,38 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 13,04 Prozent wieder erreichen. Bei 162,76 USD fiel das Papier am 13.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 102,69 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 340,14 USD aus.

Am 18.04.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,88 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.867,77 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.161,50 USD ausgewiesen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 17.07.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 11,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

