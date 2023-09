Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 442,44 USD abwärts.

Um 12:00 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 442,44 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 1.429 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 485,00 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,62 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 211,73 USD ab. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 52,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 454,29 USD.

Netflix ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,29 USD, nach 3,20 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.187,30 USD umgesetzt, gegenüber 7.970,14 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 17.10.2023 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,87 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Netflix eingebracht

Carl Icahn und Warren Buffett: Zwei Wall Street-Legenden mit gegensätzlichen Philosophien