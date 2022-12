Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zieht am Donnerstagnachmittag an

Im XETRA-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 04:22 Uhr 2,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 296,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 293,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.427 Netflix-Aktien.

Bei 560,90 EUR markierte der Titel am 08.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 47,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (155,88 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 89,99 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 292,00 USD für die Netflix-Aktie aus.

Netflix ließ sich am 18.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,19 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,91 Prozent auf 7.925,59 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.483,47 USD erwirtschaftet worden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 17.01.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,25 USD je Netflix-Aktie.

